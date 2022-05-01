У Київській області вже відновили роботу 223 приміських та міжміських автобусних маршрути загального користування.

У Київській області з понеділка, 2 травня, запрацюють три автобусних маршруту з Гостомеля, Луб'янки та Шибеного до Києва.

Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram.

"Вже завтра запрацюють три автобусні маршрути сполученням Гостомель-Київ, Луб'янка-Київ, Шибене-Київ", - зазначив Тимошенко.

За його словами, наразі відновили роботу 223 приміських та міжміських автобусних маршрути загального користування, на яких задіяно близько 255 одиниць транспорту.

Окремо він повідомив, що на сьогодні на Київщині повністю або частково відновлено електропостачання в 495 населених пунктах, за минулу добу аварійні бригади під'єднали 5 590 споживачів.

Крім того, 109 тис.797 споживачів мають доступ до газопостачання.

Також триває розмінування об'єктів транспортної інфраструктури на звільнених від російської окупації територіях.

"Напередодні група саперів обстежила місце під будівництво тимчасового мосту через річку у Вишгородському районі. За результатами роботи - мін немає. Тепер фахівці можуть приступати до будівництва тимчасової переправи", - додав він.

За його словами, послуги інтернет-доступу надаються в 85% населених пунктів, телефонії-в 95%.

Також працюють всі сервісні центри Пенсійного фонду України.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Рух транспорту в столиці було зупинено.

4 квітня 2022 року метрополітен Києва відновив сполучення через південний міст.

5 квітня 2022 року в київському метро відкрили відразу дві пересадки між лініями.

8 квітня у столичному метрополітені рух по червоній лінії було продовжено.

9 квітня в столичному метро відновили роботу ще однієї станції метро.

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