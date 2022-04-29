Росія продовжує здійснювати збройні провокації на українсько-російській ділянці кордону у напрямку Чернігівської і Сумської областей.

Поблизу кордону наразі не спостерігається формування росіянами угруповання для відновлення наступу в напрямку Чернігівської та Сумської областей.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу щодо ситуації на ділянках державного кордону.

"У російському прикордонні відмічається певне переміщення російської техніки. В той же час формування ворогом угруповання для відновлення наступу ми не фіксуємо", - заявив речник.

Водночас, за його словами, Росія продовжує здійснювати збройні провокації на українсько-російській ділянці кордону у напрямку Чернігівської та Сумської областей, звідки українська армія вигнала ворожі сили.

"В межах Київської, Сумської та Чернігівської областей в рамках відновлення контролю за кордоном прикордонники вже вийшли на всі ділянки відповідальності. Але небезпека ще залишається, тому у класичному вигляді охорони кордону ще не відбувається", - сказав Демченко.

Він додав, що зараз ще продовжуються заходи з подальшої перевірки місцевості в прикордонні, облаштовуються опорні пункти спостережень та охоронні пости.

"Серед небезпеки, яка є на тих напрямках, це можливе замінування місцевості, робота диверсійних груп та обстріли з суміжної території. За останні дні ворог неодноразово обстрілював Україну, відкриваючи вогонь зі своєї території", - розповів речник ДПСУ.

Він повідомив, що, зокрема, вчора ворог тричі обстрілював Чернігівську область, сьогодні фіксувались мінометні обстріли Сумської області.

Демченко також зазначив, що напруженою залишається ситуація на кордоні з Молдовою, зокрема на сегменті Придністров’я.

"Не виключається, що як і територію Білорусі, ворог може використати цей напрямок для подальшої ескалації. Однак зазначу, що і на кордоні з Білоруссю, і на напрямку Придністров’я сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для посилення цих ділянок і, зокрема, враховується вся інформація, яка може впливати на захист кордону", - сказав речник.

Він нагадав, що пункти пропуску на Придністровському сегменті українсько-молдовського кордону, а також на кордоні з Білоруссю і Росією зачинені рішенням уряду України. Українські прикордонники не здійснюють заходів з оформлення та пропуску громадян.

Ескалація в Придністров'ї

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР).

Раніше в РФ заявили, що під час другого етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор у Крим та контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відмічаються факти утисків російськомовного населення".

Міністерство закордонних справ України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв'язану Росією проти України. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, які перебувають на території Придністровського регіону Молдови, приведені у повну бойову готовність.

26 квітня влада "ПМР" заявила про вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також було підірвано вежу радіотелецентру "Маяк".

Також українська розвідка повідомляла, що війська РФ хочуть здійснити ракетний удар по Придністров'ю.

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