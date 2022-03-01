Збиток від пожежі оцінюється більш ніж у 800 млрд грн.

Пожежа на нафтобазі у селі Крячки на Київщині самоліквідувався 1 березня.

Про це повідомили ДСНС.

Окупант атакував нафтобазу 27 лютого. Пожежа виникла через попадання російського снаряда. Через загрозу обстрілів рятувальники не могли взятися за гасіння пожежі.

Збитки від пожежі склали 810 мільярдів гривень. Величезною також є шкода навколишньому середовищу. Україна готує позов в ООН для компенсації шкоди Росією.

Нагадаємо, що 28 Лютого окупанти також зруйнувати нафтобазу в Охтирці Сумської області. Вибух і дим було чутно на все місто.

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