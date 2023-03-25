Також він похвалився, що злочинність в РФ вдалося серйозно знизити.

Понад 5 тис. російських в'язнів, які були завербовані до лав ПВК "Вагнер" для війни в Україні, змогли вижити і зараз перебувають на волі.

Про це заявив ватажок "Вагнера" Євген Пригожин. За його даними, злочинці, що повернулися, скоюють повторні злочини протягом місяця в 10-20 разів менше щодо "стандартних показників", які були до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Можу сказати з упевненістю: злочинність в Росії ми знизили в 10 разів, а підкували колишніх ув'язнених краще, ніж підковували піонерів і жовтенят за радянських часів", - заявив ватажок.

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Нагадаємо, пару місяців тому Пригожин заявляв про помилування першої групи ув'язнених, які воювали проти України.

Ув'язнені в ПВК"Вагнер"

Восени минулого року з'явилася інформація про те, що ватажок ВПК їздить по російських колоніях і особисто вербує ув'язнених на війну в Україну. Пізніше дані про те, що в Україні у лавах "Вагнера" воюють ув'язнені підтвердились.

За даними деяких російських журналістів, перед відправкою на війну ув'язнених звільняли таємним указом президента РФ Володимира Путіна. Підтвердження цьому було знайдено в закритій базі даних російської поліції.

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