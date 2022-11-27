Знесенням пошкоджених будинків російські воєнні злочинці намагаються приховати наслідки бомбардування міста російськими літаками.

В окупованому Маріуполі армія РФ почала зносити будівлі в історичному центрі міста для того, аби приховати наслідки своїх бомбардувань, повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Окупанти дістались до історичного центру Маріуполя, проспект Миру, 85 – знесення будинку. Чергове приховування наслідків бомбардування російськими літаками. Так історія Маріуполя часів після Другої світової перетворюється на сміття", – зазначив Андрющенко.

За його словами, Маріуполь перетворено на місто, яке вже по фото та відео не впізнають навіть місцеві.

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"Місто, яке залишилося живим лише в містянах, та абсолютно мертвим в архітектурі та реальності", – написав радник міського голови.

Російська окупація Маріуполя - що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого місто Маріуполь на Донеччині ще довгий час утримували українські військові. Неспроможні захопити місто наземними військами росіяни активно застосовували авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів. Після таких дій російських терористів у місті не залишилося практично жодного непошкодженого будинку.

Не гребували росіяни й бомбардуваннями місць, де переховувалися цивільні. Зокрема, окупанти скинули авіабомбу на драматичний театр у Маріуполі, де в той час у підвалах ховалися тисячі мирних мешканців; уламками завалило вхід до бомбосховища, сотні людей загинули.

30 червня міжнародна організація Amnesty International оприлюднила доповідь, в якій було зазначено, що російські окупанти цілеспрямовано завдали авіаудару по драмтеатру в Маріуполі.

Маріуполь опинився в повній окупації лише після того, як українські воїни вийшли з території заводу "Азовсталь" - останнього осередку спротиву російському агресору. Окрім військових, у підвалах заводу ховалися й мирні мешканці, котрі знайшли там прихисток від російських обстрілів.

Після захоплення міста окупанти почали зносити пошкоджені будинки. Згодом Петро Андрющенко повідомив, що для містян без житла загарбники будують бетонні квартири зі щілинами та без опалення. 15 листопада голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко попередив, що для жителів захопленого міста зима буде вкрай складною: без тепла, водопостачання й електрики.

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