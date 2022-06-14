Окупанти заявили про намір відкрити театральний сезон у розбомбленому ними Маріупольському драмтеатрі.

Окупанти планують відкрити театральний сезон у розбомбленому ними Маріупольському драмтеатрі.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Немає такого дна нелюдства, яке б не пробили окупанти. Офіційне повідомлення від окупаційної адміністрації: "Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой". Танок по кістках, вистава на могильнику. І все організують окупанти разом з колаборантами. Коли наступного разу цинічна росія почне знов щось волати про гуманізм, просто згадайте це повідомлення. МраZота", - написав Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру у Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід у бомбосховище. Вважається, що під завалами загинуло близько 300 осіб.

23 квітня Андрющенко повідомив, що окупанти проводять зачищення завалів театру. В процесі зачистки окупанти упаковують знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозять в с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею.

20 травня розбір завалів та вивезення тіл загиблих було завершено.

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