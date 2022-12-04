Поліщук заявила, що хейтери помиляються та поселяють розбрат в інфопросторі України під час війни.

Парамедик, захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук (позивний "Пташка") відреагувала на коментарі хейтерів у відповідь на її похвалу президента Володимира Зеленського.

У своєму Instagram "Пташка" заявила, що вони помиляються та поселяють розбрат в інфопросторі України під час війни.

"Які ви смішні, мої любі зрадофільчики. Поки ви воюєте проти тих, хто бореться за Україну, ми працюємо далі. Дякую все одно, що ви є. Хоч і на мою скромну думку ви глибоко помиляєтесь, поселяючи розбрат в інфопросторі такої важкої війни, ви все одно мої брати і сестри, частина мого народу, за який я боротимусь до останнього подиху. Навіть попри прокляття та приниження в мою адресу", - наголосила Поліщук.

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Вона додала, що такими діями українці допомагають російським окупантам. Допис "Пташки" вже набрав понад 19 тисяч лайків.

Катерина Поліщук: що відомо

Поліщук запам’яталась українцям після виконання пісні у бункерах напівзруйнованого від російських бомб металургійного заводу в Маріуполі.

Вона потрапила до російського полону у травні 2022 року. Дівчину разом з іншими захисниками "Азовсталі" відправили в колонію Оленівки, де ворог стратив понад півсотні українських воїнів.

У полоні пропагандистам росЗМІ вдалося записати з Катериною сюжет, однак дівчина трималась гідно і не реагувала на провокації.

З полону Поліщук повернулась тільки восени. Вже 3 грудня Зеленський вручив їй орден "За мужність". Після цього "Пташка" написала на своїй сторінці у соцмережі, що захоплюється рішучістю і лідерськими якостями українського президента. Саме це викликало шквал хейту від її підписників.

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