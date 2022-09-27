Дівчина згадала, як "в руїні та золі підтримували вогонь життя гарячими серцями".

Парамедик Катерина "Пташка" Поліщук, яку вдалося визволити з російського полону, показала архівне відео з "Азовсталі".

В Instagram дівчина опублікувала запис пісні, виконаний у підземеллі заблокованого Маріуполя.

"Врятований залишок архіву підземельного співу. Здається, пів віку тому. В руїні та золі ми підтримували вогонь життя гарячими серцями. Коли було важко - співали. Було страшно - співали. Здавалось кінець - співали. А ще працювали. Цілодобово, самовіддано, беззупинно, безапеляційно. Відчай гнали залізною арматурою, розпач - братерством, втому - силою рідної землі, жаль - вірою в народ України. Там ми боролись Проти, а зараз я боротимусь За: За українських військових, За майбутнє справжніх героїв, За кожного військовополоненого, який повинен повернутись додому. Співаю, доки жива. Жива - доки борюсь. Моя зброя - пісня", - написала українська героїня під відео.

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Звільнення "Пташки" з полону: що відомо

21-річна волонтерка "Пташка" стала відомою, коли мережею почалися шеритися відео, на яких дівчина співала та підіймала настрій захисникам Маріуполя у перервах між боями. Юна захисниця є акторкою народного драма­тичного театру-студії, поетесою, викона­вицею класичних арій і патріотичної кла­сики. Поліщук була на "Азовсталі" у Маріуполі, у травні вона потрапила у полон разом з захисниками міста та іншими медиками.

У серпні мама "Пташки" повідомила, що її донька перебуває у колонії в Оленівці. 16 вересня у соцмережах РФ з'явилися відео з Поліщук. Рашисти називала її снайперкою, хоча вона - парамедик.

22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. Звільнено п'ятьох найбільш відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волину" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламара ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгенія Бову. Також повернулася Катерина Поліщук ("Пташка") й вагітні військовослужбовиці - Мамонова Мар’яна, Шумовецька Яна та Черненькая Анастасія.

Україна обміняла героїв на кума Путіна Медведчука. Він вже дав усі можливі свідчення слідству. А п'ятьох найбільш відомих командирів вдалося обміняти на 55 російських полонених.

24 вересня Катерина Поліщук опублікувала перший пост у соціальній мережі, а потім і відео, у якому розповіла про свої подальші плани.

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