Він додав, що у Росії є ядерний і підводний потенціал.

Глава оборонного штабу Міністерства оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що у російського президента Володимира Путіна є можливість атакувати західні системи зв'язку з космосу.

Про це пише видання Mirror.

За його словами, Росія може атакувати GPS і супутники зв'язку. Це спричинить хаос для Заходу.

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Сер Тоні зазначає, що агресор може використовувати в своїх цілях все - від диверсійних апаратів і ядерних ракет до інформаційної війни.

Незважаючи на те, що Путін програє в Україні одну битву за іншою, а ЗСУ звільняють території, адмірал застерігає від недооцінювання можливостей Росії.

"У нього є можливості в космосі. Ми бачили приклад цього в кінці минулого року, коли Росія підірвала утворив величезне сміття об'єкт в космосі. У Росії є ядерний потенціал, у Росії є підводний потенціал", - зазначив він.

Війна в Україні: останні новини

На Сході та Півдні України триває контрнаступ ЗСУ. За підрахунками західних аналітиків, найближчими днями захисники можуть оточити ЗС РФ у Лимані. Сили оборони активно працюють над цим на захід, північ і північний схід від населеного пункту.

У відповідь на успіхи ЗСУ у перші тижні контрнаступу на харківському напрямку, Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. У зв'язку з чим країну покинули сотні тисяч російських чоловіків.

Мобілізацією Кремль намагається вирішити нагальну проблему з поповнення резервів розбитих підрозділів. Однак самі військові записують відео, як їх без попередньої підготовки кидають на гарячі ділянки фронту.

30 вересня Міністр оборони Олексій Резніков анонсував Хороші новини з фронту і продовження деокупації.

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