Він обговорив з головою Пентагону шляхи зміцнення можливостей Збройних Сил України.

Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Очільник Міноборони у своєму дописі у Twitter пообіцяв "хороші новини" та продовження деокупації українських територій.

За словами Резнікова, під час розмови з Остіном порушувалися питання ситуації на передовій, зустріч країн-донорів військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" та шляхи зміцнення можливостей Збройних Сил України.

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Остін запевнив українського міністра, що США не визнають спроб анексії тимчасово окупованих територій України, а Сили оборони продовжать використовувати зброю від союзників для деокупації українських земель.

Війна в Україні: останні новини

На сході та півдні України триває контрнаступ ЗСУ. За підрахунками західних аналітиків, найближчими днями захисники можуть оточити ЗС РФ у Лимані. Сили оборони активно працюють над цим на захід, північ і північний схід від населеного пункту.

У відповідь на успіхи ЗСУ у перші тижні контрнаступу на Харківському напрямку, Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. У зв'язку з чим країну покинули сотні тисяч російських чоловіків.

Мобілізацією Кремль намагається вирішити нагальну проблему щодо поповнення резервів розбитих підрозділів. Однак самі військові записують відео, як їх без попередньої підготовки кидають на гарячі ділянки фронту.

Крім того, у ніч на 30 вересня Путін видав указ про "незалежність" українських регіонів Херсонської та Запорізької областей після проведення незаконних "референдумів", що напевно посилить агресивну риторику Москви щодо застосування ядерного озброєння уразі "посягання" на "російські території".

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