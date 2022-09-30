За останній тиждень росіян виїхало стільки ж, скільки за весь час війни.

За сукупними даними з різних країн, понад 200 тисяч осіб прибули з Росії до Грузії, Казахстану і ЄС з тих пір, як президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про негайну "часткову мобілізацію" російських громадян.

Про це повідомляє CNN.

При цьому близько 100 тисяч росіян перетнули кордон Казахстану за останній тиждень, заявив у середу заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Марат Кожеєв.

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Згідно з опублікованими у вівторок даними МВС Грузії, з 21 по 26 вересня грузино-російський кордон перетнули не менше 53 136 осіб.

За даними Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex, за останній тиждень (19-25 вересня) в Європейський Союз в'їхало майже 66 000 громадян Росії, що більш ніж на 30% більше, ніж минулого тижня.

У цю інформацію не включені дані з Монголії та Вірменії, куди в останні дні також їздили громадяни Росії. Офіційних даних з Росії не було у відкритому доступі.

Як повідомляє Sky News, за останній тиждень виїхало стільки ж, скільки за весь час війни. Одна молода мати, яка перебралася до Грузії заявила, що не можна виховувати дітей в країні, яка посилає чоловіків вбивати проти їхньої волі.

Журналістам видання вдалося анонімно поговорити з кількома чоловіками із районів РФ на Кавказі.

Чоловік з Дагестану сказав, що ситуація там погіршується. За його словами, молодих людей заганяли в мікроавтобуси і відправляли на військову підготовку. Він сам поїхав з Росії, поки мав можливість.

Інший чоловік із Чечні сказав, що після наказу Путіна про мобілізацію "настрій молодих чеченців погіршився. Всі намагаються якомога швидше покинути територію Чечні, побоюючись мобілізації".

"Я не думаю, що вони будуть сильно старатися, тому що багато хто з нас думають, що це не наша війна і що Росія - агресор. Це не захист інтересів їхньої батьківщини", - сказав він.

Росіяни тікають через мобілізацію: що відомо

Потік росіян до Грузії почався після того, як у лютому поточного року РФ почала повномасштабну війну проти України, посилився з оголошенням мобілізації 21 вересня.

Росіяни можуть в'їхати в країну за закордонним паспортом на термін до 3 місяців, проте в'їзд з території окупованих росіянами грузинських територій – Південної Осетії і Абхазії – заборонений.

Росіяни, які підлягають призову і бажають покинути РФ, почали отримувати повістки на кордоні з Грузією. Мобілізаційний пункт військкомату розгорнуто на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією.

У Північній Осетії ввели режим підвищеної готовності і заборонили пускати на територію Республіки легкові автомобілі з інших регіонів Росії.

Фінська влада хоче закрити держкордон для росіян. Обмеження для туристів з Росії набудуть чинності з 29 на 30 вересня.

Очікується, що незабаром РФ заборонить російським чоловікам, які підлягають мобілізації, виїжджати з країни. ЗМІ повідомляли, що повну заборону, ймовірно, введуть до 30 вересня.