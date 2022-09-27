Росіяни не проходять медкомісію і не займаються підготовкою до служби.

Мобілізованих росіян везуть на фронт без попередньої підготовки.

Про це повідомляє російський правозахисний проект "Первый отдел".

Зазначається, що чоловіки, яких призивають у рамках часткової мобілізації, не проходять медкомісію і не займаються підготовкою до служби.

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Правозахисники публікують відео російського військовослужбовця з 1-го танкового полку, якого перекидають у Херсонську область.

"Нам офіційно сказали, що підготовки перед відправкою у зону бойових дій не буде. Офіційні командири полку підтвердили цю інформацію: 29-го нас чекає відправка у Херсон", - сказав окупант.

Він наголосив, що "ніякої підготовки, ні стрільб, ні теоретичної підготовки - нічого".

Мобілізація в Росії

21 вересня російський президент Володимир Путін у відповідь на поразку в Харківській області оголосив часткову мобілізацію у Росії.

Попередньо, за даними Міноборони РФ, повинні призвати до 300 тисяч осіб, які вже мають бойовий досвід. Проте ЗМІ вказують на таємний пункт указу Путіна, який уможливлює мобілізацію до мільйона людей.

Вже є факти мобілізації студентів, людей з очевидним проблемами зі здоров'ям тощо. Також у Москві заговорили про заборону на виїзд з країни чоловікам призовного віку.

Кілька днів тривають антивоєнні протести у Москві. Протягом 24 вересня силовики затримали до тисячі громадян у 32 містах. 25 вересня на протести вийшли мешканці Дагестану.

За попередніми підрахунками МВС, російське командування протягом першої хвилі можуть мобілізувати до 40 тисяч осіб, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

Втім, навряд РФ зможе вирішити логістичні й адміністративні проблеми, щоб зібрати навіть 300 тисяч військових.

Західні аналітики підкреслюють, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

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