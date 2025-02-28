Президент США Дональд Трамп також зазначив, що Путіну доведеться піти на поступки в мирних переговорах.

Заяви російського диктатора Путіна та його наближених говорять про те, що він зберігає "максималістські територіальні амбіції і не йтиме на територіальні поступки".

Як зазначили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW), Путін продовжує відкидати умови переговорів, запропоновані США, і вимагати від України відмовитися від окупованих територій. У Інституті навели слова диктатора про те, що у зверненні до колегії Федеральної служби безпеки він заявив, що Росія продовжить посилювати операції на Донбасі.

27 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Донбас і "Новоросія" є "невід'ємною" частиною Росії.

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Аналітики нагадали, що у Путіна раніше визначали так звану "Новоросію" як всю східну та південну Україну (включно з Харківською, Дніпропетровською, Одеською та Миколаївською областями).

"Нові заяви РФ про те, що вигаданий регіон "Новоросія" є частиною Росії, вказують на те, що Путін зберігає свої максималістські територіальні амбіції і не бажає йти на територіальні поступки", - констатували аналітики.

В огляді вказується, що росіяни окупували невелику частину Харківської області та Кінбурнську косу в Миколаївській області і намагаються просунутися до кордону Дніпропетровської області, і Кремль може використати окупацію обмеженої території в цих областях як надуману передумову для того, щоб вимагати від України відмовитися від ще більшої території.

"Путін залишається незацікавленим у добросовісних переговорах, які вимагають компромісів, і вважає, що зможе досягти своїх військових цілей у середньо- та довгостроковій перспективі", - йдеться у доповіді ISW.

Але аналітики Інституту нагадали, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що якщо Росія "висуває максималістські вимоги, і знає, що вони не можуть бути виконані", то США зрозуміють, що Путін не "серйозно" налаштований на переговори.

Президент США Дональд Трамп також зазначив, що Путіну доведеться піти на поступки в мирних переговорах і заявив, що США "безумовно, намагатимуться повернути якомога більше (територій – ред.), наскільки це можливо, назад".

Переговори з РФ

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ не має наміру обговорювати долю окупованих українських територій, які вже записала у свою конституцію.

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що росіяни розуміють, що Україна під час перемовин не віддасть всю територію Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, які нібито "увійшли до нової конституції РФ".

27 лютого в українському МЗС відреагували на небажання РФ обговорювати повернення окупованих територій. Речник МЗС Георгій Тихий сказав, що заява РФ про те, що окуповані регіони України нібито записані в конституції Росії і не підлягають обговоренню смішна.

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