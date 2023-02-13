У цьому зв'язку підтримку України буде посилено, наголосив генеральний секретар НАТО.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що президент РФ Володимир Путін розпочав нові наступальні операції проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу напередодні дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, яке відбудеться 14-15 лютого у Брюсселі.

"Ми посилимо та підкріпимо нашу підтримку для України. Майже рік з часу вторгнення (повномасштабного вторгнення РФ в Україну - 24 лютого 2022 року - УНІАН) - президент Путін не готується до миру. Він розпочинає нові наступи. Ми повинні продовжувати надавати Україні те, що їй потрібно для перемоги, і щоби досягти справедливого і стійкого миру", - наголосив Столтенберг.

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Генсек Альянсу повідомив, що міністр оборони України Олексій Резніков завтра, 14 лютого, приєднається до засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-9") і до засідання міністрів оборони НАТО. "Разом ми розглянемо термінові потреби України", - заявив Столтенберг.

Він назвав очевидним той факт, що наразі ситуація свідчить про необхідність швидкого логістичного забезпечення України озброєнням.

"Ключові спроможності, такі як боєприпаси, пальне, запасні деталі - повинні потрапити в Україну до того, як Росія може перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість збереже життя. Якщо Путін виграє в Україні, - це стане для нього та інших авторитарних режимів посланням про те, що застосування сили приносить винагороду. Це зробить світ більш небезпечним і всіх нас більш вразливими", - наголосив генеральний секретар Альянсу.

Водночас Столтенберг привітав останні оголошення про надання Україні нових танків, важкого озброєння та проведення навчань для українських військових. "Я розраховую на більші поставки", - сказав Столтенберг.

Він підтвердив, що Альянс виступатиме на стороні України стільки, скільки це буде потрібно.

Війна в Україні - новий наступ росіян

Як повідомляв УНІАН, раніше в ГУР повідомляли, що Росія немає ресурсів для початку нового повномасштабного штурму. Однак протягом найближчих тижнів рашисти вчинятимуть певні агресивні дії. Видання Foreign Policy повідомило, що російські окупаційні війська готуються до нового наступу на Україну, та перерахувало техніку, яку РФ припасла для майбутнього удару.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що задуманий великий наступ росіян уже почався, але в РФ про це не говорять. ЗСУ стійко відбивають ворожі атаки.

Своєю чергою, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що новий масований наступ Росії почнеться навесні. А наразі російська армія поповнює запаси і переозброюється. Також про весняний наступ заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Тим часом, РФ активізувала наступальні дії відразу на декількох напрямках, включаючи Авдіївський, Вугледарський, Бахмутський. У районі Вугледара під час останніх штурмів українські захисники знищували 150-300 російських морпіхів на добу.

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