Однак ворог просто зараз "намагається знайти слабкі місця" в обороні українських захисників.

У Російської Федерації немає ресурсів для розгортання нового масованого наступу на річницю повномасштабної війни. Однак ворог планує певні дії найближчими тижнями і вже промацує оборону українських захисників.

Такою інформацією поділився представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарях виданню Kyiv Post. Він заявив: "У той час, як поширюється інформація про широкомасштабний російський наступ, запланований на 24 лютого, військова розвідка України повідомляє, що Росія вже почала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який все ще триває".

Однак Черняк підтвердив плани РФ вчинити певні дії в найближчі тижні. За словами представника ГУР, рашисти вже зараз "намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні".

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Потім розвідник додав: "Однак, за нашою інформацією, у російського командування немає достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною ціллю російських військ залишається досягнення хоча б деякого тактичного успіху на сході України".

Черняк також вказав на нестачу високоточних ракет у Росії. Агресор використав 80% своїх запасів і зараз намагається відновити виробництво, але поки безуспішно. При цьому не слід думати, що РФ припинить масовані удари по Україні. Терор продовжиться за рахунок резервів, що залишилися у рашистів.

А ось в наступ з боку Білорусі найближчим часом Черняк не вірить. Він назвав такий сценарій малоймовірним.

Новий масований наступ окупантів: остання інформація

У британській розвідці припустили, що рашисти підуть у наступ, незважаючи на погіршення погодний умов. Ранньою весною пересування по бездоріжжю буде дуже складним.

На думку голови НАТО адмірала Роба Бауера, окупанти здійснять спробу масованої атаки навесні, адже стратегічні цілі Росії в Україні не змінилися.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі теж попередив про плани РФ почати наступ в період з березня по травень. Взимку окупанти діють на виснаження ЗСУ та використовують паузу для власного відновлення та переозброєння.

За даними видання Foreign Policy, Росія підготувала для нового масованого наступу тисячі одиниць техніки. Мова про 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 гвинтокрилів.

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