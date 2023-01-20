Основною темою став хід загарбницької війни проти України.

Президент Росії Володимир Путін в черговий раз скликав засідання постійних членів Ради Безпеки РФ. Головною темою зібрання став хід агресивної війни проти України.

Про це повідомило пропагандистське видання "РІА Новини" з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. Останній заявив: "Відбувся обмін думками про хід" спеціальної військової операції" (війни в Україні — УНІАН). Міністр оборони [Сергій] Шойгу інформував учасників про відвідування штабу "операції" на початку тижня".

Пєсков додав, що Путін розповів членам Радбезу про свої останні міжнародні дзвінки. Обговорювалися і соціально-економічні питання, але які саме, прес-секретар не уточнив.

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Війна в Україні: остання інформація

За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники з моменту повномасштабного вторгнення ліквідували 119 300 російських окупантів. А кількість знищеної техніки ворога перевалила за 20 тисяч одиниць.

Ватажок ПВК "Вагнера" вчора, 19 січня, заявив, що його бойовики захопили Кліщіївку поблизу Бахмута. Однак аналітики не знайшли жодних доказів окупації населеного пункту.

Східні "фортеці" Бахмут і Соледар залишаються "найгарячішими" точками на фронті. ВСУ утримують міста титанічними зусиллями. За минулу добу вони відбили низку атак в межах згаданих "цитаделей", про що повідомили в Генштабі.

На напрямку Сватове — Кремінна українські захисники поступово просуваються вперед. У цей район бойових дій Кремль кидає нових мобілізованих. ЗСУ вже захопили полонених з Москви.

У Пентагоні повідомили, що у Росії спостерігаються проблеми з боєприпасами. Вона зазнає значних втрат і звертається до Ірану з Північною Кореєю за допомогою.

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