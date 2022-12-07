Президент наголосив, що Україна не має права полишити жодну свою людину в російській окупації і російських фільтраційних таборах.

Збройні сили України звільнили майже 1,9 тис. населених пунктів, але ще майже стільки ж українських міст і сіл наразі залишаються в окупації.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед представниками Фундації захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді, яка за час своєї діяльності реалізувала проекти у сфері захисту прав жертв геноциду та злочинів проти людяності.

"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари. 1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації. Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей", - зазначив Зеленський.

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Він наголосив, що йдеться про мільйони людей, які можуть бути врятовані.

"Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації. І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців... Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику – це про життя", - підсумував глава держави.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України досягли позначки в 92 тисячі 740 загарбників.

Також Росія втратила: бойових броньованих машин-5909, артилерійських систем – 1923, РСЗВ – 395, засобів ППО – 211, літаків – 281, вертольотів – 264.

В ОК "Південь" розповіли, що російські військові на півдні України продовжують переформатовувати свої підрозділи, а також облаштовують рубежі оборони.

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