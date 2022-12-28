Кривавий диктатор вірив, що НАТО не допомагатиме Україні.

Президент РФ Путін, починаючи повномасштабну війну проти України, чекав, що все швидко закінчиться. Однак плани диктатора на коротку війну не здійснилися.

Такою думкою в інтерв'ю грузинській службі "Голоси Америки" поділився колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал у відставці Джеймс Джонс. Він заявив, що РФ зазнала поразки вже сьогодні.

За словами Джонса, для України дуже важлива військова допомога. Якщо країни-союзники продовжать надавати цю допомогу і будуть робити це швидше, то на РФ можуть чекати нові неприємні новини.

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"НАТО як Альянс зараз набагато сильніше, набагато згуртованіше. Це те, чого найменше хотів Володимир Путін. Якщо підтримка, яку Альянс надає Україні, залишиться твердою і постійною, то це не обіцяє Росії нічого хорошого", - додав генерал.

Джонс зазначив, що Путін будував зовсім інші плани. Диктатор думав, що війна буде короткою, а НАТО не буде на неї реагувати. Однак він не побачив бажаного.

"Здатність союзників навчати і оснащувати українську армію була повільною на початку, але зараз вона досягла певного ритму, який набагато більш обнадіює. Вона (РФ - УНІАН) була змушена відступити, хоч вона і не визнає цього, але це розуміють у військовій спільноті, в НАТО, і в США. Я думаю, що багато хто, ймовірно, був здивований її невдачами", - вважає колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі.

Генерал сподівається, що повномасштабна війна закінчиться вже в 2023 році. Однак РФ програла вже сьогодні, вважає він. За словами Джонса, США та інші країни повинні продовжувати допомагати Україні навіть після закінчення війни.

"Коли цей конфлікт закінчиться, як би він не закінчився, у нас повинен бути план, який може допомогти Україні швидко відновити свій потенціал. Україні, я вважаю, судилося бути на передньому краї оборони Європи протягом тривалого часу - в залежності від того, що відбувається в Росії... Ось три речі, які я вважаю надзвичайно важливими: швидка доставка допомоги, надання гуманітарної допомоги та довгостроковий план відновлення України. Як тільки все це стане реальністю, ця битва завершиться", - резюмував Джонс.

Війна РФ проти України

Раніше стало відомо, що російське командування ховає свої бомбардувальники, оскільки розуміє, що Україна може їх знищити. "Бавовна" в Енгельсі лякає окупантів. Секретар РНБО Данілов зазначив, що в Росії не дуже багато придатних літаків, які можуть здійснювати бомбардування території України з повітря.

Аналітики ISW відзначили успіхи ВСУ. Вони повідомили, що сили РФ на Бахмутському напрямку виснажений. Крім цього, українські воїни досягли великих успіхів на лінії Сватове-Кремінна.

Тим часом, в Генштабі відзвітували про відбиті атаки і удари по ворогу. Захисники України дають ворогу відсіч, РФ "ламає зуби" на Донбасі.

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