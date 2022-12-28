Окупанти розуміють, що українці можуть їх "дістати".

Російське командування ховає свої бомбардувальники, оскільки розуміє, що Україна може їх знищити.

Про це заявив секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, у Росії не дуже багато придатних літаків, які можуть здійснювати бомбардування території України з повітря.

"Трапляється, що хтось щось робить, що їх стає все менше. На сьогодні ворог їх почав ховати. Він розуміє, що ми можемо справно діставати їх навіть на тих територіях, на яких вони не очікували. І оці вони перегнали аж у Приморський край. Але повірте, за необхідності і в Приморський край, і на Далекий Схід буде доставлено все, що необхідно для того, аби ворог там мав клопіт", - сказав він.

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Секретар РНБО додав, що наразі немає ніяких гарантій, що Росія не завдасть масованого обстрілу перед Новим роком.

"Ми точно знаємо, що в нього вже лишилося не так багато лишилося ракет на масовані обстріли - два-три, максимум чотири рази. Ворог теж це усвідомлює. Тож ми думаємо, що може він буде економити їх", - відзначив він.

Вибухи на російських авіабазах

Як відомо, на початку грудня пролунали вибухи на російському аеродромі Енгельс у Саратовській області, а також на авіабазі в Рязанській області. Згодом невідомий безпілотник атакував аеродром у Курську.

Пізніше російських військових вишикували у напис "Смерть нацистам", коли над авіабазою пролітав супутник.

У ніч на 26 грудня в Енгельсі знову пролунав вибух. У Міноборони РФ повідомили про падіння уламків збитого "українського безпілотника".

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, того дня окупанти планували новий обстріл України, однак вибухи їм завадили його здійснити.

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