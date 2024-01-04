Джерело у спецслужбах повідомило журналістам, що ворожий літак згорів.

В ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Спецоперацію на території РФ організувало Головне управління розвідки України, пише "Українська правда" з посиланням на співрозмовника у спецслужбах.

"Констатуємо, що ворожий літак згорів", – заявив співрозмовник видання.

За його словами, за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ.

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Варто зазначити, що "Шагол" – військовий аеродром, розташований на північний захід від міста Челябінськ. Там На базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

Полювання на російські Су-34

Раніше УНІАН писав, що протягом трьох днів ЗСУ збили чотири російські Су-34, які вважаються найкращими винищувачами-бомбардувальниками ВПС РФ. Це єдиний тип літаків у російському арсеналі, які можуть виявляти і атакувати цілі в найкоротші терміни. Військово-повітряні сили РФ "майже напевно прагнуть мінімізувати подальші втрати цих дорогих і складних літаків".

Експерти зазначають, що знищення чотирьох російських бомбардувальників Су-34 та ще одного багатофункціонального винищувача Су-30 РФ - болючі втрати і шок для росіян.

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