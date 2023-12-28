Таким чином РФ визнає, що ситуація у Криму для окупантів погіршилась.

Після спецоперацій Збройних сил України та розвідки для російських військ у тимчасово окупованому Криму не залишилось безпечних місць.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю Суспільному. За його словами, вже декілька місяців загарбники займаються передислокацією інфраструктури Чорноморського флоту та інших об'єктів з Криму до Новоросійська.

"Це стосується як перебазування частини суден, так і перенесення штабної інфраструктури. Це власне мовчазне визнання з боку агресора, що ситуація в Криму для них значно погіршилася", – пояснив Юсов.

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У ніч на 26 грудня у тимчасово окупованій Феодосії прогриміли потужні вибухи. ЗСУ вдарили по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ".

За даними МВС України, Чорному та Азовському морях, з урахуванням морської охорони, зараз перебуває близько 80 російських кораблів. Водночас бойове "ядро" становить біля 30 суден – зокрема, сторожові й патрульні катери, а також підводні човни. Речник відомства зазначав, що російським військовим кораблям немає де сховатися в Азово-чорноморському регіону від можливості ураження українськими захисниками.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на сьогоднішній день ЗСУ вже знищили 20% кораблів ЧФ РФ.

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