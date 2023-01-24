За оцінкою високопоставленого військового представника США, вони погано навчені.

За останні кілька місяців Росія направила десятки тисяч нових військовослужбовців для посилення лінії фронту в Україні.

Про це заявив у понеділок високопоставлений військовий представник Сполучених Штатів Америки, пише CNN. За його словами, війська мало що змінили, оскільки прибули на передову "погано екіпірованими, погано навченими" і "кинутими на поле бою".

"Росія направила війська в якості заміни або підкріплення для існуючих частин замість знову організованих і згуртованих", - йдеться в повідомленні.

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Чиновник зазначив, що російські війська почали прибувати на поле бою після обявленої Росією в жовтні мобілізації 300 000 нових військовослужбовців.

Мобілізація в РФ

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що РФ може відновити можливість йти в наступ у січні-лютому.

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що російська армія може почати новий наступ на Україну навесні.

За даними газети The Times, російська влада хоче мобілізувати на війну ще 500 тисяч людей. В українській розвідці вважають, що тоді у Росії виникнуть проблеми із забезпеченням мобілізованих.

За даними закритого опитування російського Фонду Громадська думка, громадяни РФ стерплять ще одне коло мобілізації.

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