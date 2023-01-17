Політичному керівництву РФ досі вдається спрямовувати невдоволення росіян на військових.

Незабаром після оголошення часткової мобілізації в Росії рівень підтримки війни впав до 34%. Вже незабаром він значно збільшився.

Про це свідчать дані закритого опитування російського Фонда "Общественное мнение", пише американська газета The Wall Street Journal.

За даними державного соціологічного центру, на тлі мобілізації, розпочатої наприкінці вересня, рівень підтримки продовження війни проти України впав до 34%. Вже у листопаді, коли мобілізацію було оголошено завершеною, рівень підтримки війни зріс до 80%.

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Колишній чиновник Кремля розповів журналістам, що внутрішнє опитування Кремля щодо війни свідчить про те, що росіяни терпітимуть ще один раунд мобілізації.

Крім цього, політичному керівництву країни досі вдається спрямовувати критику росіян за військові невдачі та втрати на керівництво армії замість президента РФ Володимира Путіна.

Нова мобілізація в Росії - що варто знати

21 вересня країна-агресор, що зазнає значних втрат у війні проти України, оголосила про часткову мобілізацію. Було оголошено про плани мобілізувати 300 тисяч осіб, про успішне виконання задачі міністр оборони РФ Сергій Шойгу відзвітував вже за місяць. Після цього мобілізаційні заходи в країні не припинили. За оцінками ЗМІ, після оголошення мобілізації від 600 тисяч до 1 мільйона чоловіків виїхали з Росії, тікаючи від призову.

Вже незабаром росіяни почали використовувати мобілізованих як гарматне м’ясо. Їх відправляли на фронт без належного забезпечення і підготовки. Вже в січні 2023 року окупанти, за словами аналітиків ISW, змінили підхід. Тепер російські військові почали зберігати мобілізований персонал для майбутнього використання. Навчання "мобіків" відбувається, зокрема, в Білорусі.

Упродовж останніх місяців ЗСУ завдають РФ дедалі більших втрат. Очікується, що впродовж січня буде ліквідовано близько 20 тисяч окупантів без урахування поранених. На цьому тлі дедалі частіше лунають попередження про те, що РФ може розпочати нову хвилю мобілізації. Кремль, як сповіщали у Генштабі ЗСУ, вже вживає заходів для запобігання масовій втечі чоловіків. Паралельно зменшується кількість підстав для відстрочки від мобілізації.

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