Перспективи Росії належним чином забезпечити мобілізованими видаються сумнівними.

У разі мобілізації ще 500 тисяч росіян, про плани РФ здійснити яку говорять дедалі частіше, у країни-агресора виникнуть проблеми з їх забезпеченням.

Як зазначив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Укрінформ", мобілізовані росіяни залишаються вкрай невмотивованими і погано озброєними.

"Чисельність частин та з’єднань територіальних військ Росії нам відома. І основне, такою інформацією володіє наш Генеральний штаб і враховує це при плануванні наших дій. Не варто лякати наших людей цими цифрами 300 тисяч, 500 тисяч… Є ще багато факторів - озброєння, моральний дух…", – акцентує Скібіцький.

Відео дня

Він наголошує, що чимало росіян не хочуть воювати і намагаються потрапити назад додому.

"Ті, які стоять на першій лінії, воювати не хочуть, не хочуть йти в наступ, багато з них намагається себе покалічити або отримати легке поранення, щоб вже не повертатися на фронт. Більшість каже, що як тільки закінчиться контракт, покине позицію і піде додому. Втім, їх ніхто уже не питає", – каже він.

Заступник начальника ГУР також наголошує, що Росія, яка вже має проблеми із забезпеченням війська, навряд зможе надати зброю тисячам мобілізованих.

"Зброї на підрозділи, які зараз формуються, недостатньо. Росіяни не виробляють її стільки, скільки втрачають. Москва почала знімати техніку і озброєння зі зберігання, з арсеналів, але воно стоїть теж 30 років і більше, потребує ремонту, обслуговування, й ми це знаємо. Скажімо, по 2-й дивізії 1-її танкової армії. Вони мали закінчити бойове злагодження ще першого грудня, а закінчили першого січня. Тобто, цілий місяць чекали, щоб дивізію укомплектували озброєнням, якого зараз у виробництві немає. У разі додаткового відмобілізування 500 тисяч осіб виникнуть ще більші проблеми з їх забезпеченням. Крім того, ви ж розумієте, який це колосальний навіть для росії ресурс і наскільки це негативно впливає на економіку російської федерації, адже це в основному працездатне населення", – каже він.

Збільшення чисельності армії РФ та мобілізація в Росії - що варто знати

Раніше цього тижня очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про плани РФ щодо впровадження серйозних змін у структурі Збройних сил.

В серпні 2022 року президент РФ Володимир Путін вже ухвалював рішення про розширення армії РФ. Згідно з його указом, який набрав чинності 1 січня, штатна чисельність ЗС РФ мала бути збільшена на 137 тисяч.

Великобританія сумнівається у здатності Росії забезпечити таке розширення. Там зазначають, що плани Шойгу демонструють, що Росія має намір зберігати високий рівень військової загрози протягом довгих років після завершення війни в Україні.

Також Росія готується до нової хвилі мобілізації і вже намагається унеможливими масову втечу чоловіків, яка спостерігалася після оголошення мобілізації в вересні. Під час цієї хвилі мобілізації РФ розраховує залучити до 500 тисяч осіб. Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк также акцентував, що з навчанням і екіпіровкою такої кількості "вояк" у РФ, швидше за все, будуть труднощі. Експерт каже, що реально російська система може підготувати 100-120 тисяч солдатів, а максимум - 150 тисяч.

Вас також можуть зацікавити новини: