Окупанти з пристрастю допитували українських військових, які могли володіти будь-якою інформацією.

У горезвісній колонії в Оленівці українські полонені повинні були щоранку слухати гімн Росії. Спостерігалися проблеми з гігієною, які підвищували ризики інфекцій, а українських захисників допитували з використанням тортур. Деяких змушували підписувати зізнання у вбивстві мирних жителів.

Про все це в інтерв'ю УНІАН розповів 34-річний лікар-нейрохірург і футбольний арбітр Дмитро Кубряк, який побував у полоні на території колонії в Оленівці. Він детально описав умови утримання українських військовополонених. За словами Кубряка, солдатам пощастило, що був літній час і не довелося страждати через морози. Воду привозила пожежна машина, і використовувалася вона як для пиття, так і для особистої гігієни. Була можливість прийняти літній душ.

"Дуже рідко видавали миючі засоби та й то в обмеженій кількості, яка розподілялася між усіма хлопцями. Потім на кожен барак видали машинку для стрижки – з'явилася можливість поголитися та підстригтися, тому що хлопці вже мали дуже поганий вигляд… Через проблеми з гігієною був ризик кишкових інфекцій та педикульозу", — продовжив лікар-нейрохірург.

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Кубряк також розповів про розпорядок дня в Оленівці. Підйом був о 6 ранку під звуки гімну Росії. Потім проводилося шикування і полонених відправляли на сніданок. Після цього медики працювали з пораненими українськими військовослужбовцями. Періодично рашисти проводили допити з пристрастю і застосуванням тортур. Наслідки звірств росіян Кубряк бачив на власні очі.

"З особливою пристрастю допитували українських танкістів, снайперів, розвідників, артилеристів — тих, хто, на думку окупантів, міг знати якусь цінну інформацію. Тих, на кого намагалися повісити вбивство мирного населення. До цих хлопців застосовували тортури, щоб змусити підписувати абсурдні звинувачення. Мене залучали до надання допомоги цим військовополоненим – я бачив наслідки тортур… Їх жорстоко били, катували електричним струмом. Як приклад – одному військовослужбовцю в анальний отвір засовували запалений сірник. У хлопця були опіки промежини, мошонки", — додав Кубряк.

Теракт в Оленівці: основна інформація

У колонії на території тимчасово захопленої Оленівки 29 липня стався вибух у будівлі, де утримувалися українські військовополонені із заводу "Азовсталь". Російська сторона оголосила про 50 жертв.

РФ відразу після інциденту заявила, що колонію обстріляли ЗСУ. Українське командування спростувало це звинувачення і назвало вибух спланованим терактом з метою приховати військові злочини, дискредитувати ЗСУ і зірвати поставки зброї від наших партнерів.

ООН створила місію для розслідування злочину в Оленівці. Але рашисти не пустили її до місця інциденту. Окупанти також не надали точних списків загиблих і доказів, що жертвами стали конкретні військовополонені.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш 5 січня розпустив місію розслідування теракту. Причиною назвали неможливість забезпечити безпеку і доступ до колонії. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець назвав цей крок черговою демонстрацією посередницько-нейтральної позиції ООН.

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