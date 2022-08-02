Україна наполягає на поверненні тіл загиблих в Оленівці захисників.

Україна досі не отримала офіційних відповідей від Росії стосовно списків загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці, а підстав довіряти опублікованим росіянами в інтернеті спискам немає.

Про це повідомив представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до Росії стосовно надання інформації, списків загиблих, поранених внаслідок цього теракту, а також з приводу повернення тіл загиблих захисників. На жаль, досі не отримано офіційних відповідей, ми можемо оперувати лише тими даними, які оприлюднили в мережі інтернет росіяни", - сказав Юсов.

За його словами, ці списки опрацьовуються, збираються дані з інших джерел, але підстав довіряти і говорити про те, що ці списки підтверджені, немає.

"Зокрема, тому, що в ході перевірки списки, які в односторонньому порядку були оприлюднені росіянами, там є серед поранених ті українські бійці, які були поранені до цих подій в Оленівці, щодо яких були домовленості щодо обміну найближчим часом і які на момент цього теракту мали перебувати в лікарні, а не в бараку у промисловій зоні. Відповідно говорити про підтвердження списків ми не можемо, а офіційних відповідей в рамках міжнародного права росіяни досі не надали", - наголосив представник прес-служби ГУР.

Юсов також зазначив, що Україна надала запит від Координаційного штабу стосовно повернення тіл загиблих захисників та повернення полонених бійців, які зазнали поранень.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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