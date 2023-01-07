Дмитро Лубинець заявив, що це є демонстрацією посередницько-нейтральної позиції ООН.

Комісію з встановлення фактів теракту в Оленівці розпустили. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що це є черговою демонстрацією посередницько-нейтральної позиції ООН.

"Ще раз, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Ні слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію. Тому, на мій погляд, якщо прийнято таке рішення, то яку роботу зробіть", - підкреслив Лубинець в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо ООН не отримала гарантій безпеки для допуску міжнародних експертів в Оленівку, то організації необхідно "прямо сказати: Росія нас не допустила, ми її засуджуємо".

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Теракт в Оленівці - що відомо

У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка в результаті вибуху зруйновано будівлю, де утримувалися українські військовополонені з заводу "Азовсталь".

Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними росіян, загинули понад 50 українських захисників.

Українські силовики назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Україна до цих не отримала офіційних відповідей від Москви щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

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