Росія є постійним членом Радбезу ООН і має гарантувати виконання будь-яких ініціатив чи резолюцій ООН, але лише блокує їх.

Росію мають вигнати з Ради безпеки ООН після розпуску комісії з встановлення фактів теракту в Оленівці. Росіяни просто не допустила комісію ООН до колонії.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. Він нагадав, що ООН розформувала свою комісію, оскільки її членам не надали гарантії безпеки.

"Дивіться, що відбувається. Генсек ООН говорить, що ми не можемо проводити слідство, тому ми розпускаємо слідчу комісію, бо нам ніхто не гарантує безпеку. а "ніхто" - це Російська Федерація. І все, далі нічого немає. Але ж логіка має бути інша", - заявив Подоляк.

За його словами, Росія є постійним членом Радбезу ООН і має гарантувати виконання будь-яких ініціатив чи резолюцій ООН. Але Москва блокує цю можливість, тож наступним кроком генсека ООН мало б стати виключення Росії з Радбезу.

"Наступний крок Гутерреша мав би бути наступним - раз так, то ми позбудемося постійного члена Радбезу ООН, і Росія буде вже десь окремо собі існувати. Але ж вони це не роблять", - заявив Подоляк.

Він зазначив, що досі не всі міжнародні організації і країни до кінця зрозуміли, що треба правильно ставити акценти.

Теракт в Оленівці - що відомо

У ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка Донецької області в результаті вибуху було зруйновано будівлю, де утримувалися українські військовополонені з заводу "Азовсталь". За даними росіян, загинули понад 50 українських захисників.

Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. Українські силовики назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Україна досі не отримала офіційних відповідей від Москви щодо списків загиблих і поранених в результаті цього теракту. Також, уповноважений ВР з прав людини повідомляв, що Росія готова повернути тіла вбитих в Оленівці українських військовополонених, але після закінчення "розслідування" але скільки саме часу знадобиться окупантам для "розслідування" не відомо.

ООН створила спеціальну комісію для з’ясування фактів теракту в Оленівці. Однак за пів року ця міжнародна організація так і не домоглася, щоб Росія допустила її представників до місця злочину.

5 січня стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування факту вбивства українських військовополонених в Оленівці. За його словами, причиною розформування місії є відсутність необхідних гарантій безпеки та доступу. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що це є черговою демонстрацією посередницько-нейтральної позиції ООН.

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