Місію розформували "через відсутність умов для направлення місії на місце події".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування факту вбивства українських військовополонених в колонії в окупованій Оленівці Донецької області, яке сталося 29 липня 2022 року.

Як заявив представник ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу 5 січня 2023 року, місію розформували "через відсутність умов для направлення місії на місце події".

За його словами, причиною розформування місії є відсутність необхідних гарантій безпеки та доступу.

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"У нас була політична угода, але для такої складної та делікатної і, прямо сказати, небезпечної місії в зоні бойових дій нам необхідні чіткі гарантії безпеки та доступу від обох сторін. Ми не відчули, що отримали їх і не відчули, що була можливість отримання таких гарантій у майбутньому", – цитує Дюжарріка "Радіо Свобода".

Водночас представник ООН не став відповідати на запитання, яка саме зі сторін не надала необхідних гарантій. Він також зазначив, що місію може бути відновлено в майбутньому.

Теракт в Оленівці

У ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка Донецької області пролунав вибух. Внаслідок теракту було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені з "Азовсталі" військовополонені. Повідомлялося про 53 загиблих.

Пізніше в. о. командира "Азову" майор Микита Надточій заявив, що російські окупанти могли використовувати для вбивства українських військових в Оленівці реактивні піхотні вогнемети РПО "Джміль". Через них людина згорає за секунди, тому що вони швидко випалюють повітря.

8 вересня стало відомо, що розслідуванням теракту в Оленівці займеться ООН.

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