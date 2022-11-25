Стан здоров'я у мобілізованих не перевіряється належним чином.

Новомобілізовані російські резервісти вже відчули, що таке бути "гарматним м'ясом". Жахливі умови служби можуть стати поштовхом для протестів з боку родин військових. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter.

"Оголошена Путіним часткова мобілізація триває вже два місяці, а організація процесу викликає багато питань. Виникають ситуації, коли під призов потрапляють люди, які мають право не служити. Призовники не мають ані потрібної підготовки, ані мотивації до виконання бойових завдань, а спорядження вони забезпечують собі самі. Стан здоров'я у мобілізованих не перевіряється", - зазначили у розвідці.

На Донеччині новомобілізовані загинули у великій кількості під час лобових атак на потужні українські оборонні позиції біля міста Бахмут. Кремль, як припускають британці, має подумати, що все більше родин резервістів готові ризикнути арештом, протестуючи проти умов, у яких служать їхні родичі.

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Мобілізація у Росії

21 вересня в Росії оголосили часткову мобілізацію. Міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що 82 тисячі призваних в рамках часткової мобілізації вже направлені на фронт. Ще 218 тисяч нібито приходять підготовку. За оцінками ЗМІ, Росія зібрала насправді щонайменше 492 тисячі мобілізованих.

Мобілізованих росіян женуть на фронт, не даючи належного забезпечення. Як свідчать перехоплення, вони також не отримують і обіцяних грошових виплат.

Повідомлялося, що російське військове командування обманом відправляє мобілізованих у піхотні підрозділи.