Є численні приклади того, що мобілізовані росіяни змушені служити, незважаючи на серйозні хронічні захворювання.

Новомобілізовані російські резервісти вже зазнали великих втрат в районах Сватового та Бахмута на Донбасі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter.

Зазначається, що розгортання мобілізованих російських резервістів часто характеризується плутаниною щодо права на службу, недостатньою підготовкою та особистим спорядженням, а також зобов’язанням виконувати виснажливі бойові завдання.

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У розвідці Британії зазначають, що більшість – хоча й не всі – мобілізовані вже служили раніше. Водночас численні приклади свідчать про те, що їх медичний стан, швидше за все, не був належним чином перевірений, і багато з них змушені служити, незважаючи на серйозні хронічні захворювання.

"Мобілізовані резервісти, ймовірно, зазнали особливо значних втрат після того, як їм довелося копати системи окопів під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове Луганської області. У Донецькій області резервісти загинули у великій кількості під час лобових штурмів добре обладнаних українських смуг оборони навколо міста Бахмут", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Війна в Україні: втрати РФ

Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого орієнтовно склали близько 85 720 осіб ліквідованими, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Forbes, Росія за 9 місяців повномасштабної війни проти України витратила чверть свого бюджету, і далі бойові дії будуть обходитися Кремлю ще дорожче.

Речник східного угруповання військ Сергій Череватий заявляв, що професійний "кістяк" збройних сил РФ на Авдіївському і Бахмутському напрямках винищений, йдуть мобілізовані кадри.

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