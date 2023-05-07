РФ намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ.

Російські окупанти не мають потенціалу для масштабного наступу, але здатні проводити серйозні оборонні операції.

"Станом на зараз Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні", - повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "YahooNews".

При цьому наголосив, що РФ здатна проводити серйозні оборонні операції. За його словами, це проблема, з якою Україні доведеться стикнутись.

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Буданов повідомив, що РФ намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ. При цьому додав, що росіяни "звели свої ракетні запаси майже нанівець".

Коли буде контрнаступ ЗСУ

Збройні сили України готуються до контрнаступу, але дата старту початок масштабної операції Генштаб тримає у секреті, даючи росіянам простір для припущень і домислів.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Гаазі заявив, що Україна ще очікує на деякі поставки, які були обіцяні партнерами, для контрнаступу. При цьому наголосив, що вірить в успіх українського контрнаступу.

Хоча інформації про майбутню операцію немає, нещодавно українців, які перебувають на окупованій території Запорізької області, попросили надсилати ЗСУ оперативну інформацію про пересування та місця дислокації російських окупантів. З цього регіону вже почали панічно виїжджати зрадники.

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