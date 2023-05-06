Рашисти планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч мешканців з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту.

Колоборанти, заспокоючи самі себе, що нібито паніки немає, збирають речі і організовують евакуацію, побоюючись контрнаступу ЗСУ в Запорізької області.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Мелітополя Іван Федоров, зазначивши при цьому, що рашисти планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч мешканців з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту.

"Вчора, ближче до вечора, гауляйтери почали повідомляти у відеозверненні, що паніки немає, але треба евакуюватись", - повідомив Федоров, зазначивши, шо окупанти прикриваються піклуванням про цивільних, насправді в очікуванні контрнаступу хочуть влаштувати там військові бази.

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При цьому, за словами міського голови, вчора в Мелітополі окупанти провели збори власників баз відпочинку Кирилівки. Останніх змушують розселити евакуйованих колаборантів "добровільно", інакше відберуть майно і зроблять це примусово.

Підготовка до контрнаступу ЗСУ

Останні декілька днів окупанти у Мелітополі заметушилися. У паніці росіяни заполонили АЗС та чекають на контрнаступ ЗСУ. Один з гауляйтерів пішов у відставку.

5 ставня стало відомо, що окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ: окопами росіян почали тягати ікону Путіна.

6 травня стало відмо про те, що росіяни змінили пріоритет і замість захоплення Бахмута готуються до контрнаступу ЗСУ.

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