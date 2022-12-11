Всього на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться 8 ворожих кораблів.

Станом на ранок, 11 грудня, у Чорному морі не було жодного російського носія ракет "Калібр", йдеться в опублікованій інфографіці Військово-Морських сил ЗСУ у Facebook.

Всього на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться 8 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог утримує два кораблі; у Середземному – 9 кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом у 76 ракет.

В інтересах Росії за добу прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 15 суден (з них 5 рухались у напрямку Босфору), а 38 суден – до Чорного моря (з них 8 суден продовжили рух у напрямку Босфору).

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"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться у зведенні ВМС ЗСУ.

Втрати Чорноморського флоту - дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 16 одиниць російських плавзасобів, включаючи бойові кораблі і катери.

Остання масштабна операція на ЧФ Росії була здійснена в жовтні. Тоді, за підрахунками експертів, в результаті атаки невідомих морських безпілотників було пошкоджено щонайменше три кораблі у Севастопольській бухті.

Але найдорожчою втратою для росіян (до 700 мільйонів доларів) виявився крейсер і флагман ЧФ РФ "Москва", потоплений ВМС України навесні 2022 року. Корабель, за словами моряків, що вижили, повинен був брати участь у захопленні Одеси.

Пізніше Росія пішла з острова Зміїний - через регулярні атаки ЗСУ, послабивши свою хватку незаконно контрольованої частини Чорного моря.

Як стверджував військовий експерт Олег Жданов, у зв'язку з постійними атаками України велика частина штабу ЧФ Росії була вивезена з окупованого Севастополя до Росії.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко говорив, що роль Чорноморського флоту "на 70% зведена нанівець, бо він вже не може виконувати свої функції".

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