З цієї ж причини Росія не може вести великомасштабний наступ.

Брак боєприпасів, найімовірніше, залишається ключовим стримуючим фактором для російських наступальних операцій і завдання масованих ударів по Україні, зауважує британська розвідка у Twitter.

"Росія, ймовірно, обмежила свої далекобійні ракетні удари по українській інфраструктурі приблизно раз на тиждень через обмежену наявність крилатих ракет", - пишуть аналітики.

Також у Росії спостерігається дефіцит артбоєприпасів, що стримує великомасштабні наступальні операції.

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"Уразливість нинішньої оперативної схеми Росії полягає в тому, що навіть просте ведення оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту вимагає значної щоденної витрати снарядів і ракет", - йдеться у звіті.

Коли наступний масований удар по Україні

Напередодні джерела Української правди в розвідці стверджували, що Росія готується до завдання нового удару по Україні 22 або 23 грудня. Однак атак у ці дні не було.

Разом з тим 23 грудня в низці областей України кілька разів оголошували повітряну тривогу у зв'язку з активністю стратегічної авіації окупантів і виходом у Чорне море ракетоносіїв.

У військових є кілька пояснень такої поведінки ворога: або реальна підготовка до удару, або продовження психологічного тиску.

З 10 жовтня РФ цілиться по українській енергосистемі, виправдовуючи терор тим, що критична інфраструктура нібито обслуговує військових. Київ досі не може оговтатися від останньої атаки іранськими дронами 19 грудня.

На думку президента Володимира Зеленського, Росія завдасть нових ракетних ударів ближче до Різдва та Нового року.

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