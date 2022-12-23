На рейси вийшли автобуси.

Влада Києва ухвалила рішення щодо про припинення роботи наземного електротранспорту - трамваїв та тролейбусів. Рішення пов'язане з дефіцитом електроенергії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко і додав, що на всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси.

"Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, виїхали 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв", - пояснив він.

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"Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це - весь рухомий склад автобусів, що є в наших автопарках", - додав Кличко.

Також перевезення забезпечують і приватні перевізники - на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

Метро в Києві працює. Наразі відкриті 50 станцій із 52. Дві станції - "Гідропарк" і "Дніпро" - тимчасово закриті.

Нагадаємо, 20 грудня відкрили станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", що були зачинені з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Ситуація з електроенергією в Києві

Зараз дефіцит електроенергії в Києві становить 50% від потреб, у столиці діють аварійні та екстрені відключення.

У КМДА пояснили, що ситуація з енергопостачанням в Києві залишається важкою, оскільки через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки.

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