Зараз в Азовському і Чорному морях знаходяться 11 кораблів ворога.

У п'ятницю, 23 грудня, в Чорне море вийшов російський корабель, здатний нести крилаті ракети "Калібр". Про це повідомила прес-служба Військово-Морських сил ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить 4 ракети", – йдеться в повідомленні.

Крім того, два військові кораблі знаходяться в Азовському морі, але про наявність у них на озброєнні "калібрів" не повідомляється.

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Також зафіксовано присутність в Середземному морі одразу дев'яти російських кораблів, з яких п'ять є носіями ракет "Калібр". Їх сумарний залп потенційно становить 72 ракети.

Слід зазначити, що востаннє про появу в Чорному морі ракетних кораблів, озброєних "Калібрами", українські військові повідомляли перед масованим ракетним ударом 16 грудня.

Ракетний обстріл 16 грудня

Вранці 16 грудня російські війська здійснили масований ракетний залп по об'єктах енергетики України. В цілому було випущено 76 ракет, включаючи ракети морського базування "Калібр". 60 з них були збиті українськими силами ППО.

В результаті цього обстрілу були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки в ряді областей, що викликало локальні блекаути.

За словами спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, окупанти виводять у Чорне море кораблі-носії ракет тільки перед им, як завдати чергового масованого удару по Україні. В інший час кораблі ховають в портах.

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