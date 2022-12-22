Наступної доби після удару не виключається застосування ударних безпілотників.

Наступний масований ракетний удар по Україні, імовірно, відбудеться 22 чи 23 грудня, пише Українська правда з посиланням на джерела в розвідці.

Ворог планує залучити до удару всі наявні у її збройних силах носії крилатих ракет з дальністю від 500 км і більше.

Всього планується випустити не менше 67 крилатих ракет, вказують співрозмовники видання.

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Наступної доби після удару не виключається застосування ударних безпілотників.

Згідно з даними джерел, до обстрілу росіяни готуються залучити не менще чотирьох "Іскандерів", від восьми до 14 літаків Ту-95МС, близько трьох носіїв РК "Калібр" і до трьох літаків Ту-22М3.

Севастопольський морський порт в окупованому Криму обмежив територію пересування будь-яких кораблів і літальних апаратів з 23 по 27 грудня через проведення ракетних стрільб.

Масований удар по Україні 19 грудня – що відомо

Вранці 19 грудня росіяни випустили по Україні близько 35 іранських дронів-камікадзе, 30 з яких було знищено ППО. Під удар потрапили Київ та область і Миколаївщина.

Ворожі дрони влучили, зокрема, й в об'єкти критичної інфраструктури. Через атаку в енергосистемі виник значний дефіцит потужності.

На сьогодні ворогом знищено 60% трансформаторів, ситуація зі світлом у столиці досі складна – тривають аварійні відключення.

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