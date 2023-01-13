Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації.

Росія намагається створити двохмільйонну армію. Країна-агресорка для цього буде проводити нові хвилі мобілізації.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розкрили плани рашистів та зазначили, шо під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ було призвано 300 тисяч осіб. Цих "мобіків" направляють у зону ведення бойових дій в Україні після нетривалої підготовки.

"Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До ЗС РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви", - йдеться у повідомленні від ГУР.

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За інформацією розвідки, в РФ вже активно готуються до того, щоб оголосити про нову хвилю мобілізації. Для цього там вносять у закони зміни, які будуть регламентувати проведення призову. Окрім цього, ворог готує навчальні центри для "мобіків".

"За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб", - додали у ГУР.

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