Крім того, відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій.

Для поповнення сил під Вугледаром командири російських окупантів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.

"З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення. З 13 березня у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділу "Шторм", - повідомляють у Генштабі.

Зазначається, що його готують до відправлення в Україну 24 березня.

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"У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення", - сказано у зведенні.

Крім того, відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій.

Війна в Україні – бої за Вугледар

Ще у лютому українські війська розгромили 155-ту бригаду російських морпіхів під Вугледаром, відтоді військові й аналітики спостерігали певне згасання штурмів на цьому напрямку.

За словами військових, щодня на цій ділянці фронту росіяни втрачали до 300 своїх військових.

Під Вугледаром загарбники намагались оточити українських захисників, проте їм це не вдалося.

Один з окупантів зі 155-ї бригади, взятий у полон ЗСУ, розповів про вербування на ведення боїв російських моряків.

Інститут вивчення війни стверджував, що у РФ немає ресурсів посилити Вугледарський напрямок через великі втрати у живій силі й техніці.

Розгром морпіхів під Вугледаром ознаменував серію невдач окупантів під час весняного наступу на сході й викликав хвилю обурення у провоєнної російської аудиторії.

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