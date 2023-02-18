За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку, ворог наступав мотострілецьким відділенням, у якого не було важкої і бронетехніки, тож такі дії можна назвати "суїцидальними".

Ворог суттєво зменшив наступальні та штурмові дії на Вугледарському напрямку порівняно з минулим тижнем, повідомив речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ворог дещо збавив свої оберти, у росіян вже немає потенціалу, щоб проводити великі штурмові дії. За сьогоднішню ніч ворог спромігся лише на дві штурмові дії, які важко назвати штурмовими", - сказав він.

За словами речника, ворог наступав мотострілецьким відділенням, у якого не було важкої і бронетехніки, тож такі дії можна назвати "суїцидальними". Також є випадки, коли відправляють на штурм групу із бронетехнікою, але без боєкомплектів.

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Також активність "вагнерівців" суттєво знизилась. Водночас іде активний обстріл населених пунктів.

Новий розгром морпіхів під Вугледаром – що відомо

Напередодні у ЗСУ в коментарі Politico підтвердили розгром 155-ї бригади морпіхів РФ на Вугледарському напрямку під час нового невдалого наступу.

За словами військових, щодня на цій ділянці фронту росіяни втрачали до 300 своїх військових.

155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз після Ірпеня і Бучі; вдруге вони зазнали поразки під Донецьком - знову повернулися. А зараз майже вся бригада вже знищена під Вугледаром.

Окремо російські пропагандисти скаржилися на невдачі на Авдіївському напрямку. У документації окупантів йшлося про "сотні убитих" росіян під час чотириденного "незрозумілого" наступу на Вугледар.

Як пояснив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, окупанти під Вугледаром намагалися оточити українських військових, але їм це не вдається.

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