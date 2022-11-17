До залпу по Україні готові до двох десятків ракет типу "Калібр".

У Чорному морі ворог збільшив кількість носіїв крилатих ракет.

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у заяві про обстановку станом на 13:00.

"В корабельному угрупованні в Чорному морі ворог збільшив кількість носіїв крилатих ракет. Наразі їх три, один з яких – підводний. До залпу готові до двох десятків ракет типу "Калібр". Загальний склад корабельного угруповання ворога налічує десять кораблів та катерів, які продовжують маневрувати у ракетобезпечному районі, вздовж південно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом ночі виконували вогневі завдання та завдавали удари по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння, розгорнутих на лівому березі Дніпра.

Втрати противника за минулу ніч дорозвідуються.

Ракетна атака РФ 17 листопада

Вранці 17 листопада російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. ППО працювало в Черкаській, Полтавській, Харківській та Львівській областях. Над Києвом знищили 4 ворожі ракети та 5 безпілотників.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Росія атакувала газовидобувні підприємства та державне підприємство "Південмаш" у Дніпрі.

У Дніпропетровській обласній військової адміністрації повідомляли про 5 постраждалих людей. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче принести українцям лише біль та страждання.

Також росіяни завдали ракетних ударів по Ізюмському району Харківської області. У ОВА повідомили, що постраждало троє працівників об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук повідомляв, що в області внаслідок ракетного удару по об’єкту інфраструктури було поранено троє людей.

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