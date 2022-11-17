На місці працють підрозділи ДСНС та поліція.

На Одещині внаслідок ракетного удару по об’єкту інфраструктури поранено троє людей.

Вибух стався в 6:44, повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук у Facebook.

"Сьогодні в котрий раз була проведена масована атака по території України та Одеського району в цілому. Стався вибух в 6:44 на території об‘єкта інфраструктури, попередньо внаслідок влучання КР. На місці працюють підрозділи ДСНС та поліція. Відомо про трьох постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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Ракетні удари РФ

Як повідомляв УНІАН, вранці у четвер, 17 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. З 7:30 до 8:45 повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія націлилась на український газовидобуток.

Варто додати, що це вже друга масштабна атака по Україні з початку тижня. Так, 15 листопада, окупанти випустили понад 90 ракет, 77 з яких збила ППО.

Тоді внаслідок атаки в різних областях України було уражено близько 15 енергооб’єктів. Без електропостачання залишились понад 7 млн абонентів у 17 областях та м. Києві.

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