Активний опір на цій лінії чинить 47-та механізована бригада ЗСУ.

Росії залишилося захопити два села під Авдіївкою для виходу на оперативний простір.

Про це пише аналітик BILD Юліан Рьопке. За його словами, спочатку ЗСУ тримали там оборону по лінії Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке. Там розташовані ставки та невеликі річки, які зручно обороняти. Зараз же окупанти прорвали цю лінію скрізь, крім Бердичів та Семенівки. За ці населені пункти ідуть запеклі бої, але частково їх уже контролює Росія. Активний опір чинить 47-та механізована бригада ЗСУ.

"Якщо Семенівка впаде, то росіянам не стане простіше, ніж раніше. Але у них довгий час не буде населених пунктів на шляху, перш ніж знову виникне український спротив у будь-яких будинках, логістичних пунктах тощо", - вважає Рьопке.

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Він зазначає, що найближче до нинішньої лінії фронту українське село Уманське знаходиться за 3 км на захід, Новопокровське - за 5 км. Порожня територія на схід від них може стати для окупантів оперативним простором.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Росіяни вже тривалий час намагаються просунутися вперед на низці напрямків фронту в Україні та отримують гідну відсіч.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко 29 березня заявив, що супротивнику зараз принципово важливо захопити місто Часів Яр (Донецька область). За його словами, загарбникам не вдається просунутися до цього населеного пункту.

РФ уже зазнала величезних втрат на українській землі. Загальні втрати ворога на 30 березня 2024 року в Україні вже становлять приблизно 437 390 супротивників.

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