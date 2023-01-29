Росія продовжує вбивати українців. Зокрема, за вчорашній день російські загарбники вбили чотирьох мирних жителів Донеччини.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, люди загинули у Костянтинівці та Бахмуті.
"Росія вбиває цивільних! За 28 січня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: трьох у Костянтинівці та одного у Бахмуті. Ще 17 людей в області зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.
Кириленко також нагадав, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Війна в Україні - Донецька область
Як повідомляв УНІАН, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив про значне загострення ситуації практично вздовж усієї лінії фронту в Донецькій області. За його словами, російські окупанти посилили обстріли прифронтових населених пунктів Донеччини на тлі відсутності успіхів на полі бою.
Зокрема, 26 січня росіяни з артилерії обстріляли селище Очеретине Донецької області. В результаті було вбито двоє людей, ще одна - поранена. А кількома днями раніше ворог обстрілював Костянтинівку. За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби російські окупанти завдали 5 ракетних ударів та 13 авіаційних ударів по цивільних об'єктах міста.
27 січня російські окупанти вдарили по місту Часів Яр, внаслідок чого двоє людей загинули і щонайменше п'ятеро були поранені. Пізніше цього ж дня росіяни повторно обстріляли житлові масиви Часового Яру. Виникли пожежі в житлових будинках і школі.
28 січня російські окупанти вкотре обстріляли Костянтинівку. В результаті троє цивільних загинуло, постраждали щонайменше 14 людей. Росіяни гатили по житловому кварталу міста ракетами С-300, внаслідок чого пошкоджено чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.