За словами голови ОВА, люди загинули у Костянтинівці та Бахмуті.

Росія продовжує вбивати українців. Зокрема, за вчорашній день російські загарбники вбили чотирьох мирних жителів Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, люди загинули у Костянтинівці та Бахмуті.

"Росія вбиває цивільних! За 28 січня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: трьох у Костянтинівці та одного у Бахмуті. Ще 17 людей в області зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

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Кириленко також нагадав, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Війна в Україні - Донецька область

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив про значне загострення ситуації практично вздовж усієї лінії фронту в Донецькій області. За його словами, російські окупанти посилили обстріли прифронтових населених пунктів Донеччини на тлі відсутності успіхів на полі бою.

Зокрема, 26 січня росіяни з артилерії обстріляли селище Очеретине Донецької області. В результаті було вбито двоє людей, ще одна - поранена. А кількома днями раніше ворог обстрілював Костянтинівку. За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби російські окупанти завдали 5 ракетних ударів та 13 авіаційних ударів по цивільних об'єктах міста.

27 січня російські окупанти вдарили по місту Часів Яр, внаслідок чого двоє людей загинули і щонайменше п'ятеро були поранені. Пізніше цього ж дня росіяни повторно обстріляли житлові масиви Часового Яру. Виникли пожежі в житлових будинках і школі.

28 січня російські окупанти вкотре обстріляли Костянтинівку. В результаті троє цивільних загинуло, постраждали щонайменше 14 людей. Росіяни гатили по житловому кварталу міста ракетами С-300, внаслідок чого пошкоджено чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

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