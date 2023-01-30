Боєць Нацгвардії зазначив, що "вагнерівців" замінили російськими десантниками

В Бахмуті та навколо міста йдуть постійні бої, які вже перетворилися на "справжнє пекло". Окупанти намагаються встановити контроль над шосе Костянтинівка-Бахмут.

"Адже вже п'ять-шість місяців під Бахмутом справжнє пекло. Противник постійно атакує. І ми можемо більше спостерігати за тим, як змінюється погода, яка, до речі, дуже сильно впливає на боєздатність, бойовий дух і побутові умови кожного військовослужбовця", - розповів заступник командира батальйону "Свобода" 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії Володимир Назаренко

На його думку, найманців ПВК "Вагнер" тепер замінили російськими десантниками. При цьому військовий вказав, що захисники України "роблять неймовірну роботу і є справжніми героями"

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"Ворог намагається взяти під контроль трасу Костянтинівка-Бахмут. У нього це не виходить. Наші бійці намагаються щосили: Збройні Сили і Нацгвардія роблять неймовірну роботу, вони справжні герої. Ворог несе величезні втрати ... "Вагнер" практично повністю знищений. На зміну їм прийшли десантники, які також майже щодня зазнають втрат не тільки в живій силі, але і в бронетехніці", - підсумував Назаренко.

Бої за Бахмут - що відомо

Бої за місто-фортецю тривають далеко вже не перший день. У Східному угрупованні військ розповіли, що росіяни постійно йдуть на штурм на Бахмутському напрямку, Авдіївському та Вугледарському напрямках.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті під Бахмутом і Вугледаром на залишається надзвичайно гострою.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ вказали, що окупанти стали частіше використовувати вертольоти і літаки через пожвавлення бойових дій біля Бахмута.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, замінюють виснажені сили найманців з ПВК "Вагнера", щоб посилити свій наступ на Бахмут.

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