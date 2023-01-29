Російські окупанти за минулу добу завдали 21 удар по території 14 населених пунктів області.

У Донецькій області 28 січня зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об'єктів, є загиблі та поранені. Правоохоронці задокументували за минулу добу 21 удар по території Донецької області.

Як повідомляє Національна поліція України, протягом доби під обстрілами перебували 14 населених пунктів. Російські окупанти вели вогонь з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії, танків, мінометів.

Війська РФ випустили снаряди по таких населених пунктах: Авдіївка, Бахмут, Курахове, Торецьк, Костянтинівка, Часів Яр, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Красноторка, Веселе, Кам'янка, Красногорівка, Тоненьке, Костянтинопольське.

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"Зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об'єктів - 17 житлових будинків, лікарню, приміщення банку, готель, складське приміщення, трансформатор, гаражі, автомобілі", - інформує поліція.

У тому числі у Костянтинівці ракетою "С-300" росіяни пошкодили 4 багатоквартирних будинки та об’єкти інфраструктури.

Сьогодні, 29 січня, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок вчорашнього удару по Костянтинівці пошкоджені 7 багатоповерхівок, 7 гаражів та готель.

За його інформацією, вчора у Донецькій області загинули 5 мирних жителів, ще 17 людей зазнали поранень.

Війна в Україні - російські обстріли на Донеччині

Як повідомляв УНІАН, 28 січня російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Три людини загинули, постраждали щонайменше 14 цивільних. Росіяни гатили по житловому кварталу міста ракетами С-300, внаслідок чого пошкоджено чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

Сьогодні зранку голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що протягом 28 січня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: трьох у Костянтинівці та одного у Бахмуті. Ще 17 людей в області зазнали поранень.

Раніше Кириленко заявляв про значне загострення ситуації практично вздовж усієї лінії фронту в Донецькій області. За його словами, російські окупанти посилили обстріли прифронтових населених пунктів Донеччини на тлі відсутності успіхів на полі бою.

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