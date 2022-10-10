За даними ГУР Міноборони України, російські окупаційні війська отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.

Російські окупанти отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще на початку жовтня.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня. До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у розвідці, 8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому "Енгельс" було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101.

"На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами "Калібр". Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості", - додали в ГУР.

Масований удар по Україні

Сьогодні вранці Росія завдала серію ракетних ударів по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській областях.

Тільки в Києві вже відомо про не менше 5 загиблих та десятки поранених.

Окупанти цілилися в об'єкти критичної інфраструктури. У НЕК "Укренерго" попередили громадян про перебої з електроенергією.

Загалом у понеділок вранці ворог випустив по українських областях 83 ракети з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода. 43 ракети збили українські сили ППО.

Окупанти також пустили 17 іранських дронів-камікадзе із Криму та Білорусі. Три БПЛА "приземлили" над Одесою.

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