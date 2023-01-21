Загальний залп ракет наявних суден військові оцінюють у 36 "Калібрів".

Росія скоротила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Тепер їх п'ять, один підводний човен зайшов у пункт базування, поділилась в ефірі телемарафону спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Це може свідчити або про проблеми реагування на шторм, або переспорядження. Певну картину ми іще не можемо ідентифікувати з того моменту, як вони відстрілялися минулої ракетної атаки", - пояснила Гуменюк.

Загальний залп ракет цих суден військові оцінюють у 36 "Калібрів". "Загальне угрупування складається з 11 бойових кораблів, у тому числі й ті, що запускають дрони-розвідники", - розповіла Гуменюк.

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У цьому ж включенні вона зауважила, що Росія продовжує активну підготовку до завдання нових ударів по материковій Україні, про що, зокрема, свідчить активність ворожих БПЛА на півдні.

Ворожа активність у Чорному морі

Напередодні ЗСУ зафіксували у Чорному морі 11 бойових кораблів РФ з сумарним залпом у 40 ракет "Калібр", що опосередковано може вказувати на підготовку Росією до завдання нових ударів по Україні.

Напередодні масованої атаки 14 січня ЗСУ також реєстрували підозрілу активність російського флоту у Чорному морі.

Наразі ворожі кораблі перебувають у так званій "безпековій зоні". Ворог тримає флот за мисом Тарханкут в напрямку Новоросійська, щоб за відповідних погодних умов зайти у пункти базування, але не наближаються на відстань, з якої можуть бути уражені ЗСУ.

Війна в Україні – актуальне

Російське командування продовжує стирати армію у штурмах на Бахмутському напрямку. Генштаб сьогодні вранці прозвітував про відбиття чергових атак окупантів.

Через неможливість захопити Бахмут, російські терористи намагаються обійти його і фактично витиснути українські сили під загрозою оточення.

На думку німецьких спецслужб, успіх окупантів на Бахмутському напрямку може обернутися справжньою катастрофою для України, адже це дозволить росіянам просунутися далі вглиб України.

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