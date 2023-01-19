Сумарний залп "Калібрів" може бути до 40 ракет.

В Чорному морі ворог тримає 11 бойових кораблів, незважаючи на потужний шторм, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Незважаючи на потужний шторм, ворог продовжує тримати значне корабельне угруповання в Чорному морі. З одинадцяти бойових кораблів – шість ракетоносіїв, серед яких два підводних. Сумарний залп "Калібрів" може бути до 40 ракет", - йдеться у повідомленні.

У четвер вранці в Одеській та Миколаївській областях оголошували повітряну тривогу.

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Росія нарощує присутність у Чорному морі і готується до ракетного удару

17 січня українські військові зафіксували шість російських ракетоносіїв з сумарним залпом у 44 "Калібри", що, за словами представниці ОК Південь Наталі Гуменюк, є ледь не рекордом за всю історію спостережень морської активності РФ під час війни.

На думку Гуменюк, це може вказувати на підготовку Росією до нового ракетного удару по Україні.

Напередодні масованої атаки 14 січня ЗСУ також реєстрували підозрілу активність російського флоту у Чорному морі.

Вранці, 19 січня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, проте вона пов'язана з російською авіацією у Білорусі.

Війна в Україні – актуальне

Тривають жорстокі бої за Соледар і Бахмут. Як зауважили напередодні у Білому домі, російські окупаційні війська не мають повного контролю над жодним із цих міст.

Контроль над Соледаром, за оцінкою американської розвідки, залишається спірним.

У Генштабі, своєю чергою, зауважили, що атаки загарбників на Соледар протягом 18 січня були відбиті.

Окремо українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

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